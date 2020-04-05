Випуск новин за 13:00: Перша жертва COVID-19 у Львові. Карантин у Москві
У випуску новин за 5 квітня станом на 13:00 – у Львові від коронавірусу помер 69-річний чоловік. Стан пацієнта був важкий, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ускладнювали ситуацію й супутні хвороби – цукровий діабет та серцева недуга. У Москві чоловік вийшов на прогулянку з собакою і загримів у відділок поліції. Затримання відзняли перехожі і розмістили відео у соцмережах.
Також у випуску:
Медики у місті Гуаякіль, що в Еквадорі, не встигають надавати людям допомогу. За підрахунками місцевої влади, щодня з вулиць збирають до 100 померлих від коронавірусу.
У зоні відчуження від учора горить ліс. Станом на ранок 5 квітня відкритого вогню у Чорнобилі вже немає, спостерігається лише тління. Причиною пожежі може бути підпал сухої трави.
Прикордонник влаштував масштабну смертельну ДТП у селищі міського типу Марківка, що на Луганщині. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків, сам водій вижив.
Українських лікарів у Неаполі привітали Руслани. Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам, які рятують життя хворих на COVID-19.
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