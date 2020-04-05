Випуск новин за 13:00: Перша жертва COVID-19 у Львові. Карантин у Москві

У випуску новин за 5 квітня станом на 13:00 – у Львові від коронавірусу помер 69-річний чоловік. Стан пацієнта був важкий, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ускладнювали ситуацію й супутні хвороби – цукровий діабет та серцева недуга. У Москві чоловік вийшов на прогулянку з собакою і загримів у відділок поліції. Затримання відзняли перехожі і розмістили відео у соцмережах.

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