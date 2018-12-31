Випуск новин за 13:00: Підготовка до Нового року на передовій. Порятунок туристки в Карпатах

У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – наші захисники також готуються зустрічати Новий Рік. Навіть на передовій вони накривають святковий стіл з холодцем, голубцями, олів'є, та навіть роблять новорічні передбачення. У Карпатах рятувальники знайшли зниклу напередодні туристку зі Києва, пошуки тривали 9 годин.

Також у випуску: Ще чотири церковні громади вирішили вийти з підпорядкування Московської Церкви і приєднатися до Помісної. В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. В новорічну ніч київський метрополітен працюватиме майже до 4-х годин ранку.