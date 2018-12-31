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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 13:00: Підготовка до Нового року на передовій. Порятунок туристки в Карпатах

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – наші захисники також готуються зустрічати Новий Рік. Навіть на передовій вони накривають святковий стіл з холодцем, голубцями, олів'є, та навіть роблять новорічні передбачення. У Карпатах рятувальники знайшли зниклу напередодні туристку зі Києва, пошуки тривали 9 годин.

      Також у випуску:

      Ще чотири церковні громади вирішили вийти з підпорядкування Московської Церкви і приєднатися до Помісної.

      В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія.

      В новорічну ніч київський метрополітен працюватиме майже до 4-х годин ранку.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Закарпаття ДСНС
      Джерело: 24 канал
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