Випуск новин за 13:00: Підготовка до Нового року на передовій. Порятунок туристки в Карпатах
У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – наші захисники також готуються зустрічати Новий Рік. Навіть на передовій вони накривають святковий стіл з холодцем, голубцями, олів'є, та навіть роблять новорічні передбачення. У Карпатах рятувальники знайшли зниклу напередодні туристку зі Києва, пошуки тривали 9 годин.
Також у випуску:
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В новорічну ніч київський метрополітен працюватиме майже до 4-х годин ранку.
Джерело: 24 канал
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