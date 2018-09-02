Випуск новин за 13:00: Підпал авто депутата-свободівця. Вибухи у Сирії

У випуску новин за 2 серпня станом на 13:00 – у Рівному підпалили елітне авто депутата-свободівця, машина була припаркована біля будинку, де живе 30-річний депутат міської ради Святослав Стельмащук. Щонайменше чотири вибухи прогриміли у Сирії, станом на зараз інформації про постраждалих не надходило, про це повідомив телеканал CNN.

Також у випуску: Сенцову не дадуть померти, його годуватимуть примусово, таке заявив у інтерв'ю британській газеті The Independent Віктор Медведчук. Минулої доби один наш боєць загинув, ще двоє отримали поранення. В другій половині дня на засіданні Вселенського собору у Стамбулі розглянуть питання надання Україні дозволу на автокефалію.