Випуск новин за 13:00: Підпалений храм у Києві. Подвійна ДТП
Випуск новин 13:48, 11 березня 167 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 березня станом на 13:00 – у Києві підпалили храм Московського партіархату. Нацгвардійця, який біг допомогти збитому пішоходу, збила машина.
Також у випуску:
На Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію.
Жертвами бомбардувань у Сирії стали більше тисячі людей.
За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас.
Нові подробиці отруєння Сергія Скрипаля.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00
Коментарі