Випуск новин за 13:00: Підпалений храм у Києві. Подвійна ДТП

У випуску новин за 11 березня станом на 13:00 – у Києві підпалили храм Московського партіархату. Нацгвардійця, який біг допомогти збитому пішоходу, збила машина.

Також у випуску: На Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію. Жертвами бомбардувань у Сирії стали більше тисячі людей. За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас. Нові подробиці отруєння Сергія Скрипаля.