Випуск новин за 13:00: Пограбування на Київщині. Суперечки через Brexit

У випуску новин за 18 листопада станом на 13:00 – поліція затримала одного з грабіжників, який 17 листопада вкрав близько 2 мільйонів гривень із інкасаторської машини у місті Ірпінь, що на Київщині. Британську прем'єрку Терезу Мей висміяли у парламенті держави через угоду про Brexit. Чиновники вважають його недостатньо точним і таким, що не захищає інтереси країни.

Також у випуску: Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий. Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані", – росЗМІ. У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані. Тренери з Кореї приїхали до України, щоб допомогти курсантам Житомирського військового інституту освоювати бойове мистецтво тхеквондо.