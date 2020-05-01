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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 13:00: Покарання за вбивство доньки. Мільйон тюльпанів під Києвом

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 травня станом на 13:00 – жінці із Харкова, яка вбила свої 13-річну доньку і голою розгулювала містом із її головою загрожує довічне ув'язнення. Напередодні суд арештував її на 2 місяці без права внесення застави. Десятки різних сортів тюльпанів розквітли у новому парку під Києвом, який створили за прикладом галявин у Нідерландах. Там висадили 1 мільйон 270 тисяч квітів.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      З початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил.

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає.

      Вслід за нардепом Миколою Тищенком, на порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. З'ясувалось, що він регулярно відвідує елітний бутик-ресторан та готель Hyatt.

      Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків.

      Теги: Вбивство Новини Києва Випуск новин
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