Випуск новин за 13:00: Пожежа в Саудівській Аравії. Шкільна родина на Львівщині

У випуску новин за 14 вересня станом на 13:00 – найбільші у світі нафтопереробні заводи майже всю ніч горіли у Саудівській Аравії. За словами адміністраторів, до пожежі могла призвести атака дронів. Чотири пари близнюків, чотири – двійнят і одна трійня – така багата шкільна родина на Львівщині у Трускавецькій гімназії №2. Як вчителі розрізняти своїх підопічних, з'ясовували наші кореспонденти.

Також у випуску: У Києві стартували "Ігри Нескорених", на яких ветерани АТО, які отримали поранення і травми під-час війни на Сході країни, змагаються між собою. Третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія" (YES). Південь Іспанії зазнав масштабних підтоплень: вже відомо про п'ятьох загиблих.

Джерело: 24 канал