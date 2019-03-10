Випуск новин за 13:00: Протести Нацкорпусу. Аварія літака в Ефіопії
У випуску новин за 10 березня станом на 13:00 – у Києві та Черкасах відбувають протести Нацкорпусу щодо справи сім'ї Гладковського, десятки постраждалих. В Ефіопії розбився пасажирський Боїнг, на борті якого перебували 157 людей, всі загинули.
Також у випуску:
У Києві легковик врізався у тролейбус, загинув пасажир.
Синоптики прогнозують сильні вітри і дощі по всій території України, на Заході – штормове попередження.
Чому не можна спалювати поля або траву і чагарники на відкритих територіях.
Джерело: 24 канал
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