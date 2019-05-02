Випуск новин за 13:00: Протести у Франції. Загиблі українські герої
У випуску новин за 2 травня станом на 13:00 – Першотравневі страйки у Франції закінчилися масовими сутичками. Внаслідок них у лікарні опинилися понад 40 людей. За квітень Україна втратила 15 військовослужбовців. І це не просто статистика, а життя людей, які добровільно пожертвували собою, аби ми могли провести демократичні вибори, відгуляти свята та й взагалі жити звичним життям.
Також у випуску:
За останню добу ворог 18 разів били по позиціях наших захисників, двоє військових ЗСУ отримали поранення.
Кіровоградщиною пронісся смерч, його зафільмував місцевий фермер.
У столиці Венесуели під час масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі