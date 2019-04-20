Випуск новин за 13:00: Протести "жовтих жилетів". Прихована агітація

У випуску новин за 20 квітня станом на 13:00 – знову на вулиці Парижа виходять "жовті жилети". Однак сьогодні у МВС заборонили протестувальникам наближатись до Нотр-Даму. У день тиші перед другим туром виборів президента України на вулицях Києва рясніє прихована агітація.

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