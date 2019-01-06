Випуск новин за 13:00: Реакція Кремля на Томос. Затримання підозрюваного у вбивстві студенток

У випуску новин за 6 січня станом на 13:00 – надання Томосу Україні неабияк дратує владу РФ. Там розуміють: незалежність Української православної церкви ставить хрест на планах Володимира Путіна відновити так званий "русскій мір". Хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві студенток-іноземок затримали в Туреччині. 20-річний Цокмез Гусну Цан мав стосунки з однією із дівчат.

Також у випуску: На півночі Греції через негоду померла літня жінка.