Випуск новин за 13:00: Резолюція по Сирії. Санкції для будівельників Керченського мосту
У випуску новин за 15 квітня станом на 13:00 – антиасадівська коаліція представила в Раді Безпеки резолюцію по Сирії, країні поставили ультиматум. Мінінфраструктури внесе усіх будівельників Керченського мосту у санкційний список.
Також у випуску:
У Києві підірвали фасад Київенерго.
Ситуація на фронті.
Ракетний удар по Сирії.
Джерело: 24 Канал
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