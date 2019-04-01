Випуск новин за 13:00: Результати виборів-2019. Реакція кандидатів
У випуску новин за 1 квітня станом на 13:00 – Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 71,27% голосів виборців. Журналісти 24 каналу зібрали матеріал, як на проміжні результати виборів реагували у штабах трійки лідерів президентських перегонів.
Також у випуску:
Незалежні спостерігачі громадської мережі "Опора" паралельно підрахували голоси на виборах. Результати активістів майже не різняться з даними екзит-полів.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий до дебатів з чинним главою держави Петром Порошенка.
Центрвиборчком повідомив, що на виборах президента проголосували 63,5% виборці.
Джерело: 24 канал
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