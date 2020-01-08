Випуск новин за 13:00: Рідні про загиблого бортпровідника МАУ. Брифінг Гончарука і Данілова
У випуску новин за 8 січня станом на 13:00 – батьки одного з членів екіпажу – Ігоря Матькова – розповіли, що дізналися про авіакатастрофу українського літака в Тегерані після дзвінка доньки та зі ЗМІ. У зв'язку з падіннім українського літака в Ірані відбувся брифінг Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і Секретаря РНБО Олексія Данілова.
Також у випуску:
В одеському аеропорту невідомий чоловік на мікроавтобусі, збивши шлагбаум, в'їхав на територію летовища.
Президент Володимир Зеленський доручив перевірити льотну придатність всього українського цивільного флоту.
Наразі відомо, що серед загиблих у авіакатастрофі Боїнга поблизу Тегерана – громадяни семи країн: України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.