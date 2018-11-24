Випуск новин за 13:00: Рік створення Держбюро розслідувань. Звільнення голови Чернівецької ОДА
У випуску новин за 24 листопада станом на 13:00 – Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи. Хоча за документами вже рік існує, а його директор Роман Труба анонсував перші провадження ще у вересні. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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