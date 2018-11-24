Випуск новин за 13:00: Рік створення Держбюро розслідувань. Звільнення голови Чернівецької ОДА

У випуску новин за 24 листопада станом на 13:00 – Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи. Хоча за документами вже рік існує, а його директор Роман Труба анонсував перші провадження ще у вересні. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Також у випуску: На Сході знову не спокійно, проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року. Синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України.