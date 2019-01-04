Випуск новин за 13:00: Різдвяні шопки у Кракові. П'яне ДТП у Дніпрі
У випуску новин за 4 січня станом на 13:00 – у польському місті Кракові відбулася виставка різдвяних шопок, традицію їх створення навіть внесли до спадщини ЮНЕСКО. У Дніпрі чоловік напився, влаштував перегони з поліцією на Daewoo Matiz та протаранив маршрутку з пасажирами.
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Джерело: 24 канал
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