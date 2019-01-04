Випуск новин за 13:00: Різдвяні шопки у Кракові. П'яне ДТП у Дніпрі

У випуску новин за 4 січня станом на 13:00 – у польському місті Кракові відбулася виставка різдвяних шопок, традицію їх створення навіть внесли до спадщини ЮНЕСКО. У Дніпрі чоловік напився, влаштував перегони з поліцією на Daewoo Matiz та протаранив маршрутку з пасажирами.

Також у виупску: На Дніпропетровщині парафія Московського патріархату перейшла у лави Православної церкви України. У Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Напередодні Різдва в Україні хурделить, синоптики попереджають про снігопади й заметілі на Сході та Півдні України.