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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 13:00: Розкриття вбивства сумського екс-депутата. Протести у Росії

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 вересня станом на 13:00 – колишнього депутата сумської міськради Анатолія Жука вбила власна дружина, переконані в прокуратурі. Там стверджують: що саме вона стріляла – свідчать усі зібрані докази. У Росії розпочалися заплановані загальнодержавні протести проти пенсійної реформи, уже є інформація про затримання людей у різних містах федерації.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

У Києві відбуваються міжнародні спортивні змагання Intersport Fes.

Зранку у Києві нетверезий водій на шаленій швидкості збив жінку, залізний паркан, вийшов з машини і заснув у кущах. Жінка загинула від травм.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії Випуск новин
Джерело: 24 канал
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