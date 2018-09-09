Випуск новин за 13:00: Розкриття вбивства сумського екс-депутата. Протести у Росії
У випуску новин за 9 вересня станом на 13:00 – колишнього депутата сумської міськради Анатолія Жука вбила власна дружина, переконані в прокуратурі. Там стверджують: що саме вона стріляла – свідчать усі зібрані докази. У Росії розпочалися заплановані загальнодержавні протести проти пенсійної реформи, уже є інформація про затримання людей у різних містах федерації.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
У Києві відбуваються міжнародні спортивні змагання Intersport Fes.
Зранку у Києві нетверезий водій на шаленій швидкості збив жінку, залізний паркан, вийшов з машини і заснув у кущах. Жінка загинула від травм.
Джерело: 24 канал
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