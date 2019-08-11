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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 13:00: Розваги Путіна під час протесту. ДТП у Дніпрі

      Випуск новин 2

      У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – поки у Москві – масові акції, Путін – розважається. Російський президент вкотре побував в анексованому Криму. Цей візит вже засудили у вітчизняному МЗС.У Дніпрі автомобіль швидкої допомоги зіткнувся на перехресті з вантажівкою. У ДТП постраждали 5 людей, а в момент аварії в кареті "швидкої" перебував пасажир у критичному стані.

      Також у випуску:

      Вчора на фронті загинув нацгвардієць – молодший лейтенант Роман Романенко. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил. Це вже сьомий загиблий військовий за час дії нового режиму тиші.

      Прокуратура Криму провела обшук на судні, що перевозило пальне для російського флоту на окупований півострів.

      У столиці Румунії десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду.

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      Теги: Випуск новин Володимир Путін Анексія Криму Мітинги в Росії Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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