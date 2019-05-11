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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Випуск новин за 13:00: "Самопоміч" йде на вибори. Узгодження дати інавгурації

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 травня станом на 13:00 – партія "Самопоміч" йде на вибори в парламент і братиме участь у них самостійно. Садовий сказав, що жодного об’єднання з іншими політсилами не планується. Верховна Рада має остаточно призначити заповітну дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Узгодити її пообіцяли парламентарі не пізніше 14 травня.

      Також у випуску:

      Представник держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія на Донбасі погіршила життя навіть російськомовних, яких прийшла "захищати".

      У Донецькому СІЗО вбили неповнолітнього хлопця, зараз там проводяться обшуки камер.

      У Зеленського та Порошенка обмінялись зверненнями щодо дати інавгурації, від якої залежить розпуск парламенту.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Самопоміч Випуск новин Інавгурація Зеленського Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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