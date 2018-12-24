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      Випуск новин за 13:00: Шоста хвиля протестів у Франції. ДТП на Дніпропетровщині

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 13:00 – під час шостої хвилі протестів "жовтих жилетів" у Франції демонстранти напали на поліцейських. Фатальна аварія трапилася на Дніпропетровщині, унаслідок якої одна людина загинула, а ще троє опинилися у лікарні.

      Також у випуску:

      Трамп підписав наказ про виведення американських військ із Сирії, як повідомляє CNN, проте офіційно про це ще не оголосили.

      Страшна стихія в Індонезії забрала життя вже майже 300 людей, понад 10 тисяч залишилися без домівок.

      Минулої доби нападів з боку ворога не було, але вже вранці проросійські бойовики біля Пісків обстріляли позиції наших захисників із кулеметів.

      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Протести "жовтих жилетів" Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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