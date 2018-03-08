Випуск новин за 13:00: Ситуація на Сході. Стрілянина в школі США
Випуск новин 13:59, 8 березня 107 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 березня станом на 13:00 – .через обстріли терористів поранення отримав один наш захисник. Зараз він перебуває у мобільному госпіталі, лікарі оцінюють його стан як задовільний. У Бірмінгемі в США у школі знову відкрили стрілянину, внаслідок якої загинула одна школярка, а ще троє – отримали серйозні поранення.
Також у випуску:
В Папуа-Новій Гвінеї через землетрус загинуло понад сто людей.
Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли, зараз перебувають у комі.
Європарламент не направлятиме своїх спостерігачів на президентські вибори у Росії.
Джерело: 24 Канал
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