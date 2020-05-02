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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Випуск новин за 13:00: Ситуація з COVID-19 у Подільську. Одруження військового у госпіталі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 травня станом на 13:00 – у Подільську, що став осередком поширення COVID-19 на Одещині, вже зафіксували 123 випадки інфікування. 25 нових хворих виявили там після проведення масових тестувань, які ініціювала обласна влада. На території Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" одружився поранений військовий Збройних Сил України зі своєю нареченою.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Очільник Міністерства охорони здоров'я запевнив, що уряд вже перерахував у регіони всі кошти, необхідні для потрійних зарплат лікарям. Затримки із виплатами виникають, мовляв, на місцях.

      Сьогодні за порядком в Одесі слідкують понад 1500 правоохоронців. Все через трагедію, яка трапилась там 6 років тому.

      Попри карантинні обмеження у Черкасах почав курсувати громадський транспорт, відкрилися салони краси, спортзали і частина непродовольчих магазинів.

       

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини Одеси Випуск новин
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