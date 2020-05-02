Випуск новин за 13:00: Ситуація з COVID-19 у Подільську. Одруження військового у госпіталі

У випуску новин за 2 травня станом на 13:00 – у Подільську, що став осередком поширення COVID-19 на Одещині, вже зафіксували 123 випадки інфікування. 25 нових хворих виявили там після проведення масових тестувань, які ініціювала обласна влада. На території Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" одружився поранений військовий Збройних Сил України зі своєю нареченою.

Також у випуску новин на 24 каналі: Очільник Міністерства охорони здоров'я запевнив, що уряд вже перерахував у регіони всі кошти, необхідні для потрійних зарплат лікарям. Затримки із виплатами виникають, мовляв, на місцях. Сьогодні за порядком в Одесі слідкують понад 1500 правоохоронців. Все через трагедію, яка трапилась там 6 років тому. Попри карантинні обмеження у Черкасах почав курсувати громадський транспорт, відкрилися салони краси, спортзали і частина непродовольчих магазинів.