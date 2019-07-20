Випуск новин за 13:00: Смертельна ДТП на Київщині. Вшанування пам'яті Павла Шеремета
У випуску новин за 20 липня станом на 13:00 – внаслідок страшної ДТП поблизу села Віта Поштова на Київщині загинули три пішоходи. В Києві проходить акція до третіх роковин вбивства журналіста Павла Шеремета.
Також у випуску:
Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим.
В день тиші перед парламентськими виборами на вулицях України рясніє прихована агітація.
Джерело: 24 канал
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