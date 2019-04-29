Випуск новин за 13:00: Стан здоров'я політв'язня Бекірова. Руйнівна повінь в Індонезії
У випуску новин за 29 квітня станом на 13:00 – у сімферопольському СІЗО українському політв'язню Едему Бекірову понад тиждень не надають життєво необхідних медикаментів. За словами рідних активіста, ймовірність виникнення у нього діабетичної коми зростає кожного дня. Бенкулу, західну провінцію Індонезії, заливають тропічні дощі. Внаслідок природного лиха загинуло вже понад 30 людей.
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Джерело: 24 канал
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