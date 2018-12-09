Випуск новин за 13:00: Стипендії для бранців Кремля. Побиття футбольних фанів
У випуску новин за 9 грудня станом на 13:00 – у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що українським полоненим, які незаконно утримуються у Росії, анексованому Криму та окупованому Донбасі будуть щомісяця виплачувати стипендії. В Одесі після матчу Чорноморець – Ворскла правоохоронці побили ультрас, які палили фаєри та вивісили антикремлівські плакати.
Також у випуску:
Проросійськи бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
НАТО направили до Керченської протоки військові кораблі для того, щоб стати на захист України.
Росія запустила фейкову історію про українського моряка-катівника.
Джерело: 24 канал
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