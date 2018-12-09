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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      Випуск новин за 13:00: Стипендії для бранців Кремля. Побиття футбольних фанів

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 13:00 – у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що українським полоненим, які незаконно утримуються у Росії, анексованому Криму та окупованому Донбасі будуть щомісяця виплачувати стипендії. В Одесі після матчу Чорноморець – Ворскла правоохоронці побили ультрас, які палили фаєри та вивісили антикремлівські плакати.

      Також у випуску:

      Проросійськи бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      НАТО направили до Керченської протоки військові кораблі для того, щоб стати на захист України.

      Росія запустила фейкову історію про українського моряка-катівника.

      Теги: Україна – Росія Новини Одеси Поліція Випуск новин Українці в полоні РФ Ультрас
      Джерело: 24 канал
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