Випуск новин за 13:00: Стипендії для бранців Кремля. Побиття футбольних фанів

У випуску новин за 9 грудня станом на 13:00 – у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що українським полоненим, які незаконно утримуються у Росії, анексованому Криму та окупованому Донбасі будуть щомісяця виплачувати стипендії. В Одесі після матчу Чорноморець – Ворскла правоохоронці побили ультрас, які палили фаєри та вивісили антикремлівські плакати.

Також у випуску: Проросійськи бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. НАТО направили до Керченської протоки військові кораблі для того, щоб стати на захист України. Росія запустила фейкову історію про українського моряка-катівника.