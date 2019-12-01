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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 13:00: Стрілок на коні у Росії. РФ та Білорусь створять спільний парламент

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 13:00 – у Черкеську, що в Росії, чоловік приїхав на коні в клуб і почав стріляти з травматичної зброї у відвідувачів. А все через кохання. Росія та Білорусь створять спільний парламент та уряд. Про це домовились президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      Також у випуску:

      Протестувальники у Гонконзі подякували Дональду Трампу за підтримку. Сотні людей з американськими прапорами та транспарантами прийшли до консульства США.

      Вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві. Про це повідомив голова правління фінустанови Андрій Пишний.

      Франція та Швейцарія запустять спільну лінію метрополітену. Загальна протяжність гілки "Леманс Експрес" складатиме приблизно 230 кілометрів і матиме 45 станцій.

      Що зміниться у грудні: перерахунок пенсій та соцвиплат, 5G, нові гроші та електронні права
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      Теги: Новини політики Випуск новин Новини Росії Новини Білорусі
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