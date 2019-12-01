Випуск новин за 13:00: Стрілок на коні у Росії. РФ та Білорусь створять спільний парламент

У випуску новин за 1 грудня станом на 13:00 – у Черкеську, що в Росії, чоловік приїхав на коні в клуб і почав стріляти з травматичної зброї у відвідувачів. А все через кохання. Росія та Білорусь створять спільний парламент та уряд. Про це домовились президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також у випуску: Протестувальники у Гонконзі подякували Дональду Трампу за підтримку. Сотні людей з американськими прапорами та транспарантами прийшли до консульства США. Вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві. Про це повідомив голова правління фінустанови Андрій Пишний. Франція та Швейцарія запустять спільну лінію метрополітену. Загальна протяжність гілки "Леманс Експрес" складатиме приблизно 230 кілометрів і матиме 45 станцій.