Випуск новин за 13:00: Стрілянина у Києві. Вертеп-фест у Харкові
У випуску новин за 13 січня станом на 13:00 – у Києві в піцерії спалахнула масова бійка, що завершилася стріляниною. Учасники конфлікту звинуватили один одного у провокаціях. У Харкові розпочався традиційний Вертеп-фест. Родзинкою свята було одночасне виконання колядки, до якого долучилися місцеві мешканці, гості міста та навіть іноземці.
Також у випуску:
Внаслідок пожежі на хімзаводі у Калуші ніхто не постраждав, вогнище локалізували.
На Донбасі знов активізувалися ворожі снайпери.
Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом, до того ж, температура значно підвищиться.
Джерело: 24 канал
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