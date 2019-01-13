Випуск новин за 13:00: Стрілянина у Києві. Вертеп-фест у Харкові

У випуску новин за 13 січня станом на 13:00 – у Києві в піцерії спалахнула масова бійка, що завершилася стріляниною. Учасники конфлікту звинуватили один одного у провокаціях. У Харкові розпочався традиційний Вертеп-фест. Родзинкою свята було одночасне виконання колядки, до якого долучилися місцеві мешканці, гості міста та навіть іноземці.

Також у випуску: Внаслідок пожежі на хімзаводі у Калуші ніхто не постраждав, вогнище локалізували. На Донбасі знов активізувалися ворожі снайпери. Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом, до того ж, температура значно підвищиться.