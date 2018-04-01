Випуск новин за 13:00: Стрілянина в клубі в Івано-Франківську. Обвал готелю в Індії

У випуску новин за 1 квітня станом на 13:00 – в одному із нічних клубів Івано-Франківська відбулася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей. В Індії обвалився готель. Щонайменше десятеро людей загинули, ще близько півсотні залишаються під завалами.

Також у випуску: У Дніпрі пройшла церемонія нагородження орденом "Народний Герой України". Колишній глава ЦРУ Майк Помпео офіційно вступив на посаду Державного секретаря США. Російські дипломати, котрим США вказали на двері, сьогодні покинули країну.