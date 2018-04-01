Випуск новин за 13:00: Стрілянина в клубі в Івано-Франківську. Обвал готелю в Індії
У випуску новин за 1 квітня станом на 13:00 – в одному із нічних клубів Івано-Франківська відбулася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей. В Індії обвалився готель. Щонайменше десятеро людей загинули, ще близько півсотні залишаються під завалами.
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Джерело: 24 Канал
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