Випуск новин за 13:00: Святковата меса без вірян у Ватикані. Ізоляція 100 людей у Кривому Розі

У випуску новин за 12 квітня станом на 13:00 – католики сьогодні відзначають Великдень. Традиційна святкова меса щойно розпочалася в базилці святого Петра у Ватикані. Цьогоріч через пандемію вона проходить без вірян. В Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад сотню людей, що з нею контактували. Місцеву жительку ушпиталили ще 6 квітня. Жінку помилково лікували від ГРВІ.

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В Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками.

Попри карантині обмеження віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю.

Ще від учорашнього дня і до 6 ранку понеділка громадян просять сидіти вдома. Йдеться про жителів Київщини, Волині, Буковини, Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття.