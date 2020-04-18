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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 13:00: Тестування медиків. Забруднене повітря в Києві

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 квітня станом на 13:00 – у 879 медиків тест на коронавірус показав позитивний результат. Через таку високу цифру інфікування лікарів відтепер регулярно тестуватимуть на коронавірус. Димова завіса над Києвом. Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксували 5106 випадків коронавірусної хвороби.

      У Києво-Печерській лаврі 26 нових підтверджених випадків COVID-19. Втім, столичні чиновники скаржаться, що священники не достатньо співпрацюють з медиками, тому хворих може бути більше.

      Уряд домовився про виділення мінімум 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду.

      Теги: Новини Києва Випуск новин
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