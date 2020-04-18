Випуск новин за 13:00: Тестування медиків. Забруднене повітря в Києві

У випуску новин за 18 квітня станом на 13:00 – у 879 медиків тест на коронавірус показав позитивний результат. Через таку високу цифру інфікування лікарів відтепер регулярно тестуватимуть на коронавірус. Димова завіса над Києвом. Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря.

Також у випуску: В Україні зафіксували 5106 випадків коронавірусної хвороби. У Києво-Печерській лаврі 26 нових підтверджених випадків COVID-19. Втім, столичні чиновники скаржаться, що священники не достатньо співпрацюють з медиками, тому хворих може бути більше. Уряд домовився про виділення мінімум 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду.