15:16
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 13:00: Транспортний колапс в Парижі. Зеленський про нормандський саміт

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 13:00 – перевізники у Франції виступають проти підвищення пенсійного віку. Через це у Парижі транспортний колапс: десятки скасованих потягів та тиснява у метро. Володимир Зеленський вперше взяв участь в ток-шоу в прямому ефірі розповів, з чим Україна йде на зустріч "нормандської четвірки".

      Також у випуску: 

      Представники проросійських бойовиків Донеччини повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова.

      В Одесі знайшли тіло 44-річної Анни Бортюк – викладачки, яка виводила дітей з полум'я під час пожежі в коледжі.

      Гривня зміцнюється: лише за 7 грудня національна валюта зросла у вартості на 15 копійок.

      В Україні вперше відзначили День української хустки: зробити цей день святом запропонували активістки у Вінниці.

       

      День Ангела Катерини: щирі картинки-привітання зі святом
      сьогодні
      3347
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Розкішні яхти, елітні маєтки та відпочинок у Криму: шокуючі статки суддів Майдану
      Віталій Шабунін 448
      сьогодні , 12:35 Російського студента Єгора Жукова засудили за блог: що відомо про нього та його справу
      Василь Денисюк 531
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 694
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1538
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1769
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук