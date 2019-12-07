Випуск новин за 13:00: Транспортний колапс в Парижі. Зеленський про нормандський саміт

У випуску новин за 7 грудня станом на 13:00 – перевізники у Франції виступають проти підвищення пенсійного віку. Через це у Парижі транспортний колапс: десятки скасованих потягів та тиснява у метро. Володимир Зеленський вперше взяв участь в ток-шоу в прямому ефірі розповів, з чим Україна йде на зустріч "нормандської четвірки".

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