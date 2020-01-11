Випуск новин за 13:00: Травмовані в Карпатах лижники. Скандал у королівській родині

У випуску новин за 11 січня станом на 13:00 – на горі Тростян травмувались одразу троє лижників. Дві жінки пошкодили ногу та ключицю. Одна з них жителька Хмельниччини, інша – Дніпропетровщини. А у вісімнадцятирічної дівчини просто на вершині стався серцевий напад. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл публічно оголосили, що планують вийти з королівської родини. Королева збирає екстрені наради.

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Цієї доби російські найманці порушили режим тиші 13 разів. Неподалік Луганського і Новотошківського позиції наших захисників обстріляли з важких мінометів і гранатометів.

Економічні збитки Великої Британії через вихід з Євросоюзу вже досягли 170 мільярдів доларів. До кінця року експерти прогнозують ще 70 мільярдів. За дослідженнями аналітиків з 2016 по 2019 рік економічні втрати Сполученого Королівства – 265 мільярдів доларів.

До Києва терміново доставили дев'ятьох поранених бійців. Усі вони з кульовими та осколковими пораненнями перебувають у головному військовому шпиталі. Стан здоров'я бійців наразі задовільний.