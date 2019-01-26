Випуск новин за 13:00: У Карпатах кияни потрапили під сходження лавини. Кінець "шатдауну"

У випуску новин за 26 січня станом на 13:00 – троє туристів-киян потрапили під сходження лавини поблизу закарпатської гори Стіг. Двом чоловікам вдалося вибратися із знігової пастки, їх товариш – загинув. Президент США Дональд Трамп підписав законопроект, що має припинити урядову кризу в Штатах. Поки лише на три тижні – до 15 лютого.

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