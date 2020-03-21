Випуск новин за 13:00: Українські маски в Іспанії. Дезінфекція у Дніпрі

У випуску новин за 21 березня станом на 13:00 – іспанський канал зняв сюжет про те, що країні бракує засобів індивідуального захисту. На відео показали, як розвантажують коробки української фірми "Бук", яка займається виробництвом респіраторів. У Дніпрі, аби завадити поширенню коронавірусу, дезінфікують вулиці. Для цього використовують розчин спеціального порошку з водою.

Також у випуску: Сьогодні передчасно померла соціологиня Ірина Бекешкіна. Про смерть повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи", директором якого була Бекешкіна. На Київщині одну з лікарень готують для прийому інфікованих на коронавірус. Перші випадки коронавірусу зафіксували у Львові та на Харківщині, а на Тернопільщині вірус підхопив священник. Також один випадок стався на Київщині і ще один на Івано-Франківщині. Загалом в Україні 41 випадок Covid-19.