14:38
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Українські маски в Іспанії. Дезінфекція у Дніпрі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 березня станом на 13:00 – іспанський канал зняв сюжет про те, що країні бракує засобів індивідуального захисту. На відео показали, як розвантажують коробки української фірми "Бук", яка займається виробництвом респіраторів. У Дніпрі, аби завадити поширенню коронавірусу, дезінфікують вулиці. Для цього використовують розчин спеціального порошку з водою.

      Також у випуску:

      Сьогодні передчасно померла соціологиня Ірина Бекешкіна. Про смерть повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи", директором якого була Бекешкіна.

      На Київщині одну з лікарень готують для прийому інфікованих на коронавірус.

      Перші випадки коронавірусу зафіксували у Львові та на Харківщині, а на Тернопільщині вірус підхопив священник. Також один випадок стався на Київщині і ще один на Івано-Франківщині. Загалом в Україні 41 випадок Covid-19.

      Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин
      сьогодні
      Теги: Новини Дніпра Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:20 Ірина Бекешкіна померла: що про неї відомо
      Северин Трач
      сьогодні , 12:00 Гігієна має стати культом в нинішніх реаліях
      Мирослава Ґонґадзе
      сьогодні , 09:46 Карантин для імпорту: чи зникнуть з продажу іноземні продукти
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 08:30 Навіть США програють у бою з Covid-19, або Щоб вижити, потрібно діяти на випередження
      Леонід Швець
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук