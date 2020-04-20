Випуск новин за 13:00: Українські медики в Італії. Смерть сімейного лікаря від COVID-19

У випуску новин за 20 квітня станом на 13:00 – українські медики залишаються ще на тиждень в Італії. Аби допомогти закордонним колегам в боротьбі з COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар. Чоловікові було 60 років. Сталося це напередодні у Подільську. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Також у випуску:

Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один.

На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка.