Випуск новин за 13:00: Українські медики в Італії. Смерть сімейного лікаря від COVID-19
У випуску новин за 20 квітня станом на 13:00 – українські медики залишаються ще на тиждень в Італії. Аби допомогти закордонним колегам в боротьбі з COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар. Чоловікові було 60 років. Сталося це напередодні у Подільську. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.
Також у випуску:
Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один.
На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка.
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