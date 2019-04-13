Випуск новин за 13:00: Українські моряки в полоні РФ. Судно РФ з кримськими курсантами

У випуску новин за 13 квітня станом на 13:00 – Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам, їх вже більше 100 днів незаконно утримують за ґратами. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Микола Полозов. Польська влада відмовилась впускати російський вітрильник з кримськими курсантами у свої територіальні води.

Також у випуску: На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів: один український військовий загинув, ще двоє – поранено. 18 квітня на Донбасі має запанувати великоднє перемир'я. Дотримуватись його закликали Росію Меркель та Порошенко. У києві винуватця ДТП примотали скотчем до стовпа, аби той не втік.

Джерело: 24 канал