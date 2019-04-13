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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 13:00: Українські моряки в полоні РФ. Судно РФ з кримськими курсантами

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 квітня станом на 13:00 – Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам, їх вже більше 100 днів незаконно утримують за ґратами. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Микола Полозов. Польська влада відмовилась впускати російський вітрильник з кримськими курсантами у свої територіальні води.

      Також у випуску:

      На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів: один український військовий загинув, ще двоє – поранено.

      18 квітня на Донбасі має запанувати великоднє перемир'я. Дотримуватись його закликали Росію Меркель та Порошенко.

      У києві винуватця ДТП примотали скотчем до стовпа, аби той не втік.

       

      blog_ava
      Вимагаю вибачень від Зеленського: "кіборг" без нирки та жовчного міхура оголосив голодування
      сьогодні
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      Теги: Анексія Криму Випуск новин Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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