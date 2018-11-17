Випуск новин за 13:00: Версія ЦРУ щодо вбивства журналіста Хашоггі. Наслідки санкцій США для РФ

У випуску новин за 17 листопада станом на 13:00 – у ЦРУ дійшли висновку, що убивство журналіста Джамаля Хошоггі замовив саудівський принц. Внаслідок санкції США приріст ВВП Росії зменшився на 6%. Крім того, економічні обмеження західних країн у РФ призвели до збільшення рівня інфляції та падіння ціни на нафту.

Також у випуску: На Київщині активісти влаштували мітинг під будинком Арсена Авакова. У Смілі усі школи відновлять свою роботу, через відновлення опалювального сезону. Мішель Обама видала книгу, у якій написала про своє життя у ролі дружини президента США.