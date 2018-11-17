Випуск новин за 13:00: Версія ЦРУ щодо вбивства журналіста Хашоггі. Наслідки санкцій США для РФ
У випуску новин за 17 листопада станом на 13:00 – у ЦРУ дійшли висновку, що убивство журналіста Джамаля Хошоггі замовив саудівський принц. Внаслідок санкції США приріст ВВП Росії зменшився на 6%. Крім того, економічні обмеження західних країн у РФ призвели до збільшення рівня інфляції та падіння ціни на нафту.
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Джерело: 24 канал
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