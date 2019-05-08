Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Дніпропетровщині. Українці в полоні

У випуску новин за 8 травня станом на 13:00 – правоохоронці встановлюють причину вибуху гранати на Дніпропетровщині, від якої загинула людина. Українського консула не впустили до незаконного затриманого Росією українця Володимира Балуха.

Також у випуску: Одеські митники викрили величезну партію кокаїну. Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок для військових. Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги. Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий.

Джерело: 24 канал