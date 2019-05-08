Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Дніпропетровщині. Українці в полоні
У випуску новин за 8 травня станом на 13:00 – правоохоронці встановлюють причину вибуху гранати на Дніпропетровщині, від якої загинула людина. Українського консула не впустили до незаконного затриманого Росією українця Володимира Балуха.
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Джерело: 24 канал
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