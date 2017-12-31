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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Вибух в Афганістані. Протести в Ірані

Випуск новин 16:12, сьогодні 109 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 грудня станом на 15:00 – у місті Джелалабаді підірвався на цвинтарі під час похорону: 15 людей загинули. В Ірані вже третій день тривають антиурядові протести.

Також у випуску:

На трасі поблизу села Воля-Висоцька перекинувся пасажирський мікроавтобус.

Сьогодні мільйони українців зберуться за новорічним столом і опівночі слухатимуть новорічне привітання Президента Петра Порошенка.

У Харкові суд обирає запобіжний захід чоловіку, який захопив в заручники людей у відділенні "Укрпошти".

Теги: Випуск новин Петро Порошенко Новини Харкова Іран Афганістан
Джерело: 24 Канал
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