Випуск новин за 15:00: Вибух в Афганістані. Протести в Ірані

У випуску новин за 31 грудня станом на 15:00 – у місті Джелалабаді підірвався на цвинтарі під час похорону: 15 людей загинули. В Ірані вже третій день тривають антиурядові протести.

Також у випуску: На трасі поблизу села Воля-Висоцька перекинувся пасажирський мікроавтобус. Сьогодні мільйони українців зберуться за новорічним столом і опівночі слухатимуть новорічне привітання Президента Петра Порошенка. У Харкові суд обирає запобіжний захід чоловіку, який захопив в заручники людей у відділенні "Укрпошти".