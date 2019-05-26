Випуск новин за 13:00: Викрадення людини на Київщині. Повернення українських миротворців з Конго

У випуску новин за 26 травня станом на 13:00 – група невідомих, видаючи себе за поліцію, зупинила Land Rover, за кермом якого був місцевий бізнесмен. Псевдо-копи зав'язали йому очі та потягли у своє авто. Не один місяць українські блакитні шоломи перебували в неспокійній африканській країні, жителів якої тримають у страху бойовики. І от вони нарешті прилетіли до Львова.

Також у випуску: Завершився перший рік впровадження нової української школи. Морські піхотинці знищили ворожу позицію бойовиків. У столиці відбувся традиційний "Пробіг під каштанами".

Джерело: 24 канал