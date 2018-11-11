Випуск новин за 13:00: Викриття російських шпигунів у Австрії. Аномальний туман в Україні

У випуску новин за 11 листопада станом на 13:00 – в Австрії викрили ще одного російського розвідника. Він був співробітником федерального відомства і мав доступ до засекречених матеріалів, які передавав Росії. Через туман в аеропортах Києва та Харкова перенесли рейси, деякі –затримують. На дорогах видимість подекуди сягала не більше 50 метрів.

Також у випуску: Реакція ЄС на псевдовибори на окупованих територіях. Російські найманці продовжують втручатися в роботу ОБСЄ. Причини масштабних лісових пожеж у Каліфорнії.