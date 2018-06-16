Випуск новин за 13:00: Візит Денісової до українських політв'язнів. Вибух авто
У випуску новин за 16 червня станом на 13:00 – українська омбудсвумен Лариса Денісова сьогодні відвідає ув'язнених в Росії українців. У Києві власнику "Волги", від вибуху якої постраждали четверо дітей, оголосили підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Також у випуску:
Державний департамент США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії та окупованого Криму.
Ситуація на фронті.
У Конгресі США пропонують збільшити фінансову допомогу Україні.
Джерело: 24 канал
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