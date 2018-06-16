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Випуск новин за 13:00: Візит Денісової до українських політв'язнів. Вибух авто

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 червня станом на 13:00 – українська омбудсвумен Лариса Денісова сьогодні відвідає ув'язнених в Росії українців. У Києві власнику "Волги", від вибуху якої постраждали четверо дітей, оголосили підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Також у випуску:

Державний департамент США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії та окупованого Криму. 

Ситуація на фронті. 

У Конгресі США пропонують збільшити фінансову допомогу Україні. 

Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Новини Києва
Джерело: 24 канал
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