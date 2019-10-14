Випуск новин за 13:00: ЄС продовжив санкції проти Росії. Парламентські вибори у Польщі

У випуску новин за 14 жовтня станом на 13:00 – Росія ще рік буде під європейськими санкціями. Рада Євросоюзу продовжила обмеження через отруєння у Солсбері. Панівна партія Польщі лідирує на парламентських виборах. За даними екзитполів, "Право і справедливість" Ярослава Качинського підтримали майже 44% поляків.

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У Києві швидка врізалась у легкову автівку, двоє людей загинули. Сталося все вночі на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна.

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