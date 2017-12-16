Випуск новин за 13:00: Загибель мільярдерів. Список олімпійських спортсменів

У випуску новин за 16 грудня станом на 13:00 – у Торонто знайшли мертвими подружжя мільярдерів Шерманів. Україна оголосить список спортсменів, які візьмуть участь у зимових олімпійських іграх за два тижні до початку змагань.

Також у випуску: У Києві в центрі столиці на Хрещатику працівники піцерії побили відвідувачів. Російська окупаційна влада захопила 2 ядерних сховища в анексованому Криму. Які книжкові новинки дарувати на новорічні свята

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