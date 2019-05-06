Випуск новин за 13:00: Замінування готелів у Харкові та Львові. Справа Насірова

У випуску новин за 6 травня станом на 13:00 – поліція вже другий день під шквалом телефонних дзвінків та електронних повідомлень про замінування. Наразі шукають вибухівку у 8 готелях Львова та 7 Харкова. Суд розглядає справу екс-голови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та завданні збитків державі. Підсудний просив відведення прокурора, але суд відмовив.

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Джерело: 24 канал