Випуск новин за 13:00: Замінування готелів у Харкові та Львові. Справа Насірова
У випуску новин за 6 травня станом на 13:00 – поліція вже другий день під шквалом телефонних дзвінків та електронних повідомлень про замінування. Наразі шукають вибухівку у 8 готелях Львова та 7 Харкова. Суд розглядає справу екс-голови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та завданні збитків державі. Підсудний просив відведення прокурора, але суд відмовив.
Також у випуску:
Авіакатастрофа в аеропорту "Шереметьєво": у згорілому літаку вже вилучили 2 з 4 чорних ящиків.
Після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про перемир'я.
Соцілоги пояснили, чому стільки українців вибрали Зеленського замість Порошенка.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі