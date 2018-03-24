Випуск новин за 13:00: Замінування траси Київ-Харків. У Франції помер поліцейський

У випуску новин за 24 березня станом на 13:00 – трасу Київ-Харків перекрили через інформацію про закладання вибухівки. У Франції помер офіцер поліції, який замінив собою заручника у місті Треб, він запропонував стати "живим щитом" для озброєного ісламіста, поки спецпризначенці планували штурм.

Також у випуску: Європейські країни готуються видворити російських дипломатів. Російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку. Масштабні заворушення у Барселоні.