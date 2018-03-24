Випуск новин за 13:00: Замінування траси Київ-Харків. У Франції помер поліцейський
У випуску новин за 24 березня станом на 13:00 – трасу Київ-Харків перекрили через інформацію про закладання вибухівки. У Франції помер офіцер поліції, який замінив собою заручника у місті Треб, він запропонував стати "живим щитом" для озброєного ісламіста, поки спецпризначенці планували штурм.
Також у випуску:
Європейські країни готуються видворити російських дипломатів.
Російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку.
Масштабні заворушення у Барселоні.
Джерело: 24 Канал
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