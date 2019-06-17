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      Випуск новин за 13:00: Замінування у Києві. Смертельна ДТП у Харкові

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 червня станом на 13:00 – у Києві знову шукають вибухівку. Аноніми написали листа рятувальникам про замінування громадських місць. Смертельна аварія на Харківщині: легковик зіткнувся із рейсовим автобусом. Водій легковика загинув.

      Також у випуску:

      Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів.

      Потужний ураган пронісся Луганщиною.

      Володимир Зеленський поїхав на зустріч до глав держав, які входять до "Норманської четвірки". Сьогодні у нього зустріч з Еммануелем Макроном.

      blog_ava
      Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      сьогодні
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      Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Випуск новин Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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