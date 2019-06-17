Випуск новин за 13:00: Замінування у Києві. Смертельна ДТП у Харкові
У випуску новин за 17 червня станом на 13:00 – у Києві знову шукають вибухівку. Аноніми написали листа рятувальникам про замінування громадських місць. Смертельна аварія на Харківщині: легковик зіткнувся із рейсовим автобусом. Водій легковика загинув.
Також у випуску:
Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів.
Потужний ураган пронісся Луганщиною.
Володимир Зеленський поїхав на зустріч до глав держав, які входять до "Норманської четвірки". Сьогодні у нього зустріч з Еммануелем Макроном.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі