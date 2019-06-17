Випуск новин за 13:00: Замінування у Києві. Смертельна ДТП у Харкові

У випуску новин за 17 червня станом на 13:00 – у Києві знову шукають вибухівку. Аноніми написали листа рятувальникам про замінування громадських місць. Смертельна аварія на Харківщині: легковик зіткнувся із рейсовим автобусом. Водій легковика загинув.

Також у випуску: Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів. Потужний ураган пронісся Луганщиною. Володимир Зеленський поїхав на зустріч до глав держав, які входять до "Норманської четвірки". Сьогодні у нього зустріч з Еммануелем Макроном.

Джерело: 24 канал